Хоррор «Зловещий свист» со звездой «Логана» Дафни Кин вышел в кинотеатрах России

Сегодня в России официально вышел хоррор «Зловещий свист» со звездой «Логана» Дафни Кин в одной из главных ролей. Фильм уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

По сюжету, главными героями выступают обычные старшеклассники. В один момент они находят древний свисток ацтеков и используют его. После этого артефакт начинает убивать школьников одного за другим.

Главную роль сыграла звезда «Логана» Дафни Кин. В ленте также снялись Ник Фрост («Типа крутые легавые»), Перси Хайнс Уайт («Уэнсдей») и Софи Нелисс («Воровка книг»). Режиссёром хоррора выступил Корин Харди — автор другого фильма ужасов «Проклятие монахини».

Новости. Чемп.Play
