Появились свежие кадры фильма «Дьявол носит Prada 2»

Появились свежие кадры фильма «Дьявол носит Prada 2»
Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала несколько свежих кадров фильма «Дьявол носит Prada 2», на которых можно увидеть ключевых героев.

Новые кадры из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

Сюжет сиквела расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

К главным ролям во второй части также вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В сиквеле также сыграла Леди Гага. Режиссёром выступил автор оригинала Дэвид Френкель.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая.

