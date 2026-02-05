Скидки
Вышел тизер сказки «Последний богатырь. Колобок» с Гариком Харламовым — выход 13 августа

Онлайн-кинотеатры Start и «Кинопоиск» представили первый тизер фильма «Последний богатырь. Колобок». Премьера новой сказки состоится 13 августа в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат Start.

Сюжет будущего проекта расскажет о предыстории Колобка. В ленте представят, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном.

Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создатель сериала «Последний богатырь. Наследие».

Комментарии
