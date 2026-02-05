Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России вышла драма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским

В кинотеатрах России вышла драма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским
Комментарии

5 февраля состоялась премьера фильма «Здесь был Юра». Драму с Константином Хабенским уже можно посмотреть в кинотеатрах России.

Фильм рассказывает историю живущих в московской квартире троих музыкантов, которые вынуждены 10 дней присматривать за дядей одного из них. Мужчину зовут Юра, и у него ментальные особенности.

Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский («Ночной дозор»), Кузьма Котрелев («Дети перемен»), Денис Парамонов («Аутсорс») и Александр Поршин («Прыжок»). Режиссёром выступил Сергей Малкин, для которого это будет дебют в полнометражном кино. Ранее лента стала победителем фестиваля «Маяк».

Материалы по теме
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android