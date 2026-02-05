Скидки
Valve отложила релиз компьютера Steam Machine и шлема Steam Frame из-за кризиса памяти

Компания Valve объявила о переносе выхода Steam Machine — своего компактного стационарного ПК с начинкой от AMD. Изначально устройство должно было выйти в начале 2026 года, однако в ситуацию вмешался кризис оперативной памяти, из-за чего цены на накопители взлетели в несколько раз.

В Valve отметили, что планировали раскрыть все детали Steam Machine в феврале, однако разработчикам пришлось пересмотреть свои планы. В результате компания выпустит все три новинки — ПК Machine, шлем Frame и геймпад Controller — до конца первой половины года.

Анонсируя новинки в ноябре, мы рассчитывали, что к настоящему моменту у нас будет возможность поделиться точной информацией о ценах и датах выпуска. При этом затронувший индустрию дефицит оперативной памяти и комплектующих, о котором вы, скорее всего, слышали, с тех пор только возрос. Из-за ограниченной доступности этих критически важных компонентов и роста цен на них мы должны пересмотреть цены и графики поставок, особенно в отношении Steam Machine и Steam Frame. Наша цель осталась прежней — выпустить все три новинки в первой половине этого года. Пока что мы работаем над окончательными датами и ценами с учётом быстро меняющихся обстоятельств. Мы постараемся держать вас в курсе событий по мере того, как будем дорабатывать свои планы.

Valve также опубликовала некоторые вопросы и ответы о будущих гаджетах — с ними можно ознакомиться в блоге компании.

