Фильм ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми вышел в кинотеатрах России

Комментарии

28 января состоялась мировая премьера фильма ужасов «На помощь!» — новой работы Сэма Рэйми, режиссёра «Человека-паука» с Тоби Магуайром и «Доктора Стрэнджа 2». Спустя восемь дней лента также появилась в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции хоррор добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, седьмого числа.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее. Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»).

Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Комментарии
