YouTube заработал более $ 60 млрд в 2025 году

Компания Alphabet раскрыла финансовые показатели YouTube в 2025 году. Как оказалось, самая популярная видеоплатформа заработала за 12 месяцев более $ 60 млрд — это рекордная выручка для сервиса.

Большая часть выручки приходится на подписки, а за показы рекламы YouTube получил примерно $ 11,3 млрд, рост на 9% за квартал. Во многом благодаря этому Alphabet заработала в 2025 году около $ 114 млрд.

В компании также раскрыли и другую статистику YouTube. Так, короткие вертикальные ролики Shorts собирают более 200 млрд просмотров в сутки, а общая аудитория сервисов YouTube Premium, YouTube Music и Google One достигла отметки в 325 млн человек.