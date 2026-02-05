Скидки
Вышел трейлер мелодрамы «Виновата любовь» — премьера в России 12 февраля

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» представила дебютный трейлер фильма «Виновата любовь». Премьера романтической комедии в кинотеатрах России состоится 12 февраля.

Видео доступно во VK-канале Кино.Арт.Про. Права на видео принадлежат Wildling Pictures.

Мелодрама расскажет историю очаровательного и весёлого Вертера, который с первого взгляда влюбляется в Шарлотту. Он хочет во что бы то ни стало добиться её внимания, однако есть одно «но» — она помолвлена. Рискнёт ли Вертер бороться за чувства или отступит?

Главные роли в канадском фильме сыграли Дуглас Бут («Ромео и Джульетта») и Элисон Пилл («Опасная игра Слоун»). Режиссёром выступил Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо («Язык романтики»).

