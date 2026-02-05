Скидки
Харрисон Форд готов завершить карьеру в кино после финала сериала «Терапия»

Харрисон Форд готов завершить карьеру в кино после финала сериала «Терапия»
83-летний актёр Харрисон Форд заявил, что будет удовлетворён, если сериал «Терапия» станет финальным проектом в его карьере. Об этом он рассказал на пресс-конференции Apple TV+ в Санта-Монике.

По словам Форда, работа над картиной приносит ему чувство значимости. Он отметил, несмотря на многолетний опыт в киноиндустрии, этот проект стал для него особенным благодаря сценарию и команде.

Куда двигаться дальше? Работа, которую мы делаем, замечательна… Если бы всё закончилось здесь, этого было бы достаточно. Это питает меня и даёт ощущение, что то, что мы делаем, имеет ценность и важность. Я искал это в своей жизни и счастлив, что нашёл здесь.

Третий сезон «Терапии» сейчас выходит на стриминговом сервисе Apple TV+. Проект уже официально продлён на четвёртый сезон. Сюжет комедийной драмы рассказывает о скорбящем психотерапевте, который решает говорить своим пациентам только правду.

