В кинотеатрах России вышла мелодрама «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой

5 февраля в России состоялась премьера фильма «Равиоли Оли». Мелодраму с Ольгой Бузовой уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-группе «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Лента расскажет историю Ольги Бузовой, которая мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной, который вот-вот сделает ей предложение. Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес – завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюблённая и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с её деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

«Равиоли Оли» станет первой лентой в фильмографии телеведущей и певицы, где она исполнила главную роль. В фильме также сыграли Владимир Яглыч («Моя ужасная сестра»), Вольфганг Черни («Петр I: Последний царь и первый император»), Максим Лагашкин («Аритмия»), Ева Смирнова («Папины дочки. Новые») и другие актёры.

