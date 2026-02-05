Скидки
PlayStation 5 обошла по продажам PS3 — более 92 млн консолей

Компания Sony опубликовала финансовый отчёт за квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года. Общие поставки PlayStation 5 достигли 92,2 млн единиц.

Благодаря этому результату актуальная приставка обошла PlayStation 3, тираж которой за весь жизненный цикл составил 87,4 млн устройств. Теперь PS5 занимает седьмое место в списке самых продаваемых консолей в истории.

За отчётный период Sony отгрузила 8 млн приставок, что на 1,5 млн меньше, чем годом ранее. Спад объясняется насыщением рынка. При этом по темпам продаж PS5 всё ещё немного отстаёт от PlayStation 4, однако релиз GTA 6 в конце 2026 года может изменить ситуацию.

10 самых продаваемых консолей

  1. PlayStation 2 — 160 млн консолей.
  2. Nintendo Switch — 155,37 млн консолей.
  3. Nintendo DS — 154,02 млн консолей.
  4. GameBoy — 118,69 млн консолей.
  5. PlayStation 4 — 117,2 млн консолей.
  6. PlayStation — 102,49 млн консолей.
  7. Wii — 101,63 млн консолей.
  8. PlayStation 5 — 92,2 млн консолей.
  9. PlayStation 3 — 87,4 млн консолей.
  10. Xbox 360 — 84 млн консолей.
