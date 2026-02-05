В Египте заблокировали Roblox — вслед за Россией и Турцией

Верховный совет по регулированию СМИ Египта ограничил доступ к игровой платформе Roblox. Решение принято совместно с телекоммуникационным регулятором ради защиты моральных и образовательных ценностей несовершеннолетних.

Блокировке предшествовало выступление местного сенатора, заявившего о необходимости снизить психологические риски для молодёжи. Представители Roblox уже начали переговоры с властями, выразив готовность адаптировать сервис под культурные нормы страны.

В 2025 году платформа была заблокирована в России по требованию Роскомнадзора. Сервис также недоступен в Китае, Турции, Катаре и Ираке.