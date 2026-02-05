Скидки
Новые «Пираты Карибского моря» расскажут о сыне Джека Воробья — инсайдер

Следующая часть франшизы «Пираты Карибского моря» может быть посвящена наследнику капитана Джека Воробья. Об этом сообщил инсайдер Джефф Снайдер.

По данным журналиста, Disney работает над проектом, в центре которого окажется сын легендарного пирата. Компанию ему составит героиня Марго Робби, которую планировали привлечь к съёмкам спин-оффа серии ещё пять лет назад. Сценарием займётся Кристи Уилсон-Кернс, известная по «1917» и «Прошлой ночью в Сохо».

Информации об участии Джонни Деппа пока нет. Ранее продюсер Джерри Брукхаймер заявлял, что студия попытается найти компромисс для возвращения актёра к роли.

