В Марокко стартовали съёмки второго сезона реалити-шоу «Мастер игры» от ТНТ

В Марокко стартовали съёмки второго сезона реалити-шоу «Мастер игры» от ТНТ
Комментарии

Телеканал ТНТ объявил о начале съёмок второго сезона психологического реалити «Мастер игры». Производство проекта проходит в Марокко, где участникам предстоит соревноваться на фоне местных пейзажей и интерьеров старинного замка.

В новых эпизодах за победу будут бороться 17 человек, среди которых звёзды шоу-бизнеса, актёры, спортсмены и блогеры. Им предстоит проявить стратегическое мышление и выяснить, кто из соперников скрывает свои истинные намерения.

Режиссёром выступит Наталья Очигава, а креативным продюсером — Наталья Антипова-Каплоухая. Премьера второго сезона в эфире ТНТ запланирована на 2026 год.

Комментарии
