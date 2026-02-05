50 самых недооценённых фильмов XXI века от Time

Редакция журнала Time опубликовала список из 50 самых недооценённых кинокартин 21 века. Автором подборки выступила кинокритик издания Стефани Захарек.

По словам обозревателя, цель материала — напомнить зрителям о качественных лентах, которые «исчезли из коллективного сознания» или не смогли найти широкую аудиторию сразу после премьеры. В перечень попали проекты, выпущенные после 2000 года.

Захарек не стала присваивать фильмам места в рейтинге, а лишь распределила их по тематическим категориям.

В число отмеченных редакцией картин вошли: