Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самые недооценённые фильмы 21 века: Бесподобный мистер Фокс, Хозяин морей: На краю Земли, Выживут только любовники, Агенты А.Н.К.Л

50 самых недооценённых фильмов XXI века от Time
Комментарии

Редакция журнала Time опубликовала список из 50 самых недооценённых кинокартин 21 века. Автором подборки выступила кинокритик издания Стефани Захарек.

По словам обозревателя, цель материала — напомнить зрителям о качественных лентах, которые «исчезли из коллективного сознания» или не смогли найти широкую аудиторию сразу после премьеры. В перечень попали проекты, выпущенные после 2000 года.

Захарек не стала присваивать фильмам места в рейтинге, а лишь распределила их по тематическим категориям.

В число отмеченных редакцией картин вошли:

  • «Меня зовут Долемайт»;
  • «Долгая помолвка»;
  • «Яркая звезда»;
  • «Джейн Эйр»;
  • «Гамлет»;
  • «Бесподобный мистер Фокс»;
  • «25-й час»;
  • «Кошачьи миры Луиса Уэйна»;
  • «Шпион, выйди вон!»;
  • «Я никогда не буду твоей»;
  • «Женщины ХХ века»;
  • «Контроль»;
  • «Легенда о волках»;
  • «Скафандр и бабочка»;
  • «Завтрак на Плутоне».
Материалы по теме
Самые ожидаемые фильмы 2026 года
Рейтинг
Самые ожидаемые фильмы 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android