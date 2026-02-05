Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер «Дюны 3» уже готов и выйдет скоро — Тимоти Шаламе

Трейлер «Дюны 3» уже готов и выйдет скоро — Тимоти Шаламе
Комментарии

Тимоти Шаламе подтвердил, что дебютный трейлер фильма «Дюна: Часть 3» уже смонтирован и готов к выходу.

Согласно инсайдерским описаниям, в трейлере зрители увидят повзрослевшего Пола Атрейдеса и намёк на возвращение персонажа Джейсона Момоа. Также ожидается первое появление Роберта Паттинсона в образе антагониста Сцитале — сообщается, что актёр будет практически неузнаваем в гриме.

Выход «Дюны 3» в мировой прокат намечен на 17 декабря 2026 года. В этот же день запланирована премьера блокбастера Marvel «Мстители: Судный день». Новый фильм адаптирует события книги «Мессия Дюны» и завершит трилогию Дени Вильнёва.

Материалы по теме
«Вы никогда не испытаете ничего подобного»: Роберт Паттинсон — о съёмках в «Дюне 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android