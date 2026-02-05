Трейлер «Дюны 3» уже готов и выйдет скоро — Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе подтвердил, что дебютный трейлер фильма «Дюна: Часть 3» уже смонтирован и готов к выходу.

Согласно инсайдерским описаниям, в трейлере зрители увидят повзрослевшего Пола Атрейдеса и намёк на возвращение персонажа Джейсона Момоа. Также ожидается первое появление Роберта Паттинсона в образе антагониста Сцитале — сообщается, что актёр будет практически неузнаваем в гриме.

Выход «Дюны 3» в мировой прокат намечен на 17 декабря 2026 года. В этот же день запланирована премьера блокбастера Marvel «Мстители: Судный день». Новый фильм адаптирует события книги «Мессия Дюны» и завершит трилогию Дени Вильнёва.