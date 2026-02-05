Сюжет третьего сезона «Фоллаута» развернётся в разных локациях — первые детали

После завершения второго сезона сериала «Фоллаут» шоураннер Женева Робертсон-Дуорет поделилась подробностями о будущем проекта. Сюжет продолжения, вероятно, развернётся сразу в нескольких локациях.

Финал сезона дал понять, что Гуль отправится в Колорадо — регион, который ранее не был детально показан в играх серии. Герой полагает, что именно там находятся его жена и дочь. При этом авторы не планируют завершать линию Мистера Хауса и Нью-Вегаса.

У них есть реальная история, и мы рады раскопать её поглубже. Думаю, Хаус глубоко очарован Купером. Он не совсем понимает, почему его алгоритм продолжает твердить ему, что эта фигура так важна.

В то время как Гуль покидает Мохаве, Люси и Максимус остаются в Нью-Вегасе, где обостряется конфликт между фракциями.

Съёмки третьего сезона начнутся в 2026 году. Не исключено, что продолжение выйдет уже в 2027-м.