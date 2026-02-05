Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сюжет третьего сезона «Фоллаута» развернётся в разных локациях — первые детали

Сюжет третьего сезона «Фоллаута» развернётся в разных локациях — первые детали
Комментарии

После завершения второго сезона сериала «Фоллаут» шоураннер Женева Робертсон-Дуорет поделилась подробностями о будущем проекта. Сюжет продолжения, вероятно, развернётся сразу в нескольких локациях.

Финал сезона дал понять, что Гуль отправится в Колорадо — регион, который ранее не был детально показан в играх серии. Герой полагает, что именно там находятся его жена и дочь. При этом авторы не планируют завершать линию Мистера Хауса и Нью-Вегаса.

У них есть реальная история, и мы рады раскопать её поглубже. Думаю, Хаус глубоко очарован Купером. Он не совсем понимает, почему его алгоритм продолжает твердить ему, что эта фигура так важна.

В то время как Гуль покидает Мохаве, Люси и Максимус остаются в Нью-Вегасе, где обостряется конфликт между фракциями.

Съёмки третьего сезона начнутся в 2026 году. Не исключено, что продолжение выйдет уже в 2027-м.

Материалы по теме
Финал второго сезона «Фоллаута»: что будет дальше в сериале
Финал второго сезона «Фоллаута»: что будет дальше в сериале
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android