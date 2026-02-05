Вышел трейлер фильма «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг — премьера 20 марта

Компания Searchlight Pictures представила трейлер фильма «Я иду искать 2». Продолжение знаменитого триллера выйдет 20 марта 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Первая часть рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. Во второй части ей предстоит победить в новой игре.

Главную роль вновь исполнила Самара Уивинг («Вавилон»). В фильме также снялись Элайджа Вуд («Властелин колец»), Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»). Режиссёрами выступили авторы оригинала Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.