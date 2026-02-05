Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Культовая Hollow Knight вышла на Nintendo Switch 2

Культовая Hollow Knight вышла на Nintendo Switch 2
Комментарии

В рамках презентации Nintendo Direct студия Team Cherry объявила о выходе метроидвании Hollow Knight на консоли нового поколения Nintendo Switch 2. Игра станет доступна для загрузки в цифровом магазине уже сегодня, 5 февраля.

Разработчики подтвердили, что нынешние владельцы копии для первой Nintendo Switch получат версию для новой консоли абсолютно бесплатно.

Hollow Knight — приключенческий экшен, вышедший в 2017 году. Игрокам предстоит исследовать заброшенное королевство Халлоунест, сражаться с противниками и открывать секреты подземного мира. В 2025 году состоялся релиз сиквела Hollow Knight: Silksong, который также получил высокие оценки прессы.

Материалы по теме
Продажи Hollow Knight: Silksong превысили 7 млн копий, игра получит DLC
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android