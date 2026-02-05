Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки второго сезона «Сёгуна» с Хироюки Санадой

Стартовали съёмки второго сезона «Сёгуна» с Хироюки Санадой
Комментарии

Телеканал FX объявил о начале съёмок второго сезона исторической драмы «Сёгун». События новых эпизодов развернутся спустя 10 лет после финала первой части.

Поскольку сюжет одноимённого романа Джеймса Клавелла был полностью экранизирован в дебютном сезоне, продолжение базируется на оригинальном сценарии. Шоураннеры Джастин Маркс и Рэйчел Кондо разрабатывают историю при участии дочери писателя, Микаэлы Клавелл. Создатели охарактеризовали сюжет как «масштабную и неожиданную историю любви».

К своим ролям вернутся Хироюки Санада, Космо Джарвис и Фуми Никайдо. Актёрский состав также пополнили Асами Мидзукава, Масатака Кубота и Дзюн Кунимура.

Премьера второго сезона запланирована на начало 2027 года. Первый сезон вышел в феврале 2024-го и получил высокие оценки.

Материалы по теме
Стартовали съёмки второго сезона «Киностудии» Сета Рогена
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android