Ремастер Oblivion, Fallout 4 и «Индиана Джонс» выйдут на Nintendo Switch 2

В рамках презентации Nintendo Direct компания Bethesda сделала серию крупных анонсов для консоли Nintendo Switch 2. Издатель подтвердил перенос на новую платформу сразу трёх своих проектов.

Первым релизом станет Fallout 4. Постапокалиптическая RPG станет доступна владельцам консоли уже 24 февраля. Ожидается, что версия для Switch 2 будет включать технические улучшения, ранее реализованные на PlayStation 5 и Xbox Series.

Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames выйдет на устройстве 12 мая. Игру выпустят вместе с сюжетным дополнением.

Главным сюрпризом стал перенос The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на Switch 2. Обновлённая версия культовой ролевой игры 2006 года поступит в продажу в 2026 году.

