Вышел трейлер документального сериала «Динозавры» с Морганом Фриманом — релиз 6 марта

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал дебютный трейлер документального сериала «Динозавры». Премьера состоится 6 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права принадлежат Netflix.

Шоу состоит из четырёх эпизодов, охватывающих сотни миллионов лет доисторической эпохи: от появления первых протодинозавров до их глобального вымирания. Зрителям расскажут об эволюции видов, адаптации к меняющемуся климату и причинах доминирования рептилий на Земле.

Исполнительным продюсером проекта выступил Стивен Спилберг, а закадровый текст озвучил лауреат премии «Оскар» Морган Фриман.

За визуальные эффекты отвечает студия Industrial Light & Magic, ранее создавшая графику для сериала «Жизнь на нашей планете». В проекте будут представлены как популярные виды вроде тираннозавра и стегозавра, так и менее известные существа, например, маразух и маменчизавр. Авторы также уделят внимание морским хищникам и предкам современных птиц.

