«Он раскрывает чудо кино»: Хидео Кодзима — о фильме «Хамнет» про Шекспира

Геймдизайнер Хидео Кодзима посмотрел драму «Хамнет» и остался под большим впечатлением от увиденного.

Кодзима отметил, что за 126 минут хронометража авторам удалось передать весь спектр человеческих переживаний — от боли утраты до надежды. Особое внимание разработчик уделил концовке ленты.

Всего за 126 минут фильм вмещает в себя всю скорбь, боль, утрату, страх, любовь и радость, исцеление и надежду, которые встречаются в жизни во все времена и во всех культурах. Эта прекрасная финальная сцена способна переписать историю кинематографа. Она раскрывает чудо кино. Чтобы создать нечто подобное, Хлоя Чжао должна быть ведьмой или, возможно, ангелом.

Режиссёром картины выступила Хлоя Чжао, снявшая проекты «Земля кочевников» и «Вечные». Сюжет «Хамнета» расскажет о жизни сына Уильяма Шекспира, который умер в юном возрасте. Затронут и то время, когда Шекспир погружается в творчество, создавая «Гамлета». Одновременно с этим его супруга пытается уберечь от чумы их единственную оставшуюся дочь.

