Анонс Horizon Hunters Gathering — это сетевой экшен во вселенной Horizon от Sony

Анонс Horizon Hunters Gathering — это сетевой экшен во вселенной Horizon от Sony
Студия Guerrilla Games представила Horizon Hunters Gathering. Это кооперативный экшен, разрабатываемый для PlayStation 5 и ПК.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права принадлежат Sony.

В центре геймплея — сражения команд из трёх человек против механических существ. Игрокам предстоит выбирать уникальных героев с собственными стилями боя и оружием, а также настраивать билды с помощью системы перков. Геймдиректор Арьян Бак охарактеризовал боевую систему как тактическую и требующую высокой сноровки.

Разработчики представили два режима: Machine Incursion, где нужно отбивать волны врагов, и Cauldron Descent — серию испытаний с элементами рогалика. Несмотря на сетевую направленность, в игре предусмотрена каноничная сюжетная кампания.

Закрытое бета-тестирование пройдёт в конце февраля, регистрация уже открыта. Авторы подчеркнули, что продолжат выпускать и одиночные проекты по франшизе, но давно хотели реализовать мультиплеерный опыт в этом сеттинге.

