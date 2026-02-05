Скидки
«Цивилизация 7» вышла на iPhone, iPad и Mac

Издательство 2K и компания Apple объявили о релизе Sid Meier’s Civilization VII в сервисе Apple Arcade. Последняя часть стратегии доступна на iPhone, iPad и Mac.

Игра вышла под названием Civilization VII Arcade Edition. За её портирование отвечала студия Behaviour Interactive при поддержке разработчиков оригинала из Firaxis Games. Одной из ключевых особенностей стала поддержка кроссплатформенных сохранений — начать партию можно на смартфоне, а продолжить – на компьютере или планшете.

Релиз в Apple Arcade состоялся одновременно с выходом игры на других платформах. Разработчики адаптировали управление для сенсорных экранов, сохранив при этом поддержку клавиатуры и мыши для пользователей Mac. Информации о возможности приобрести игру отдельно от подписки пока нет.

