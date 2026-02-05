Скидки
NVIDIA не выпустит никакие новые видеокарты в 2026 году

Компания NVIDIA не представит обновлённую линейку GeForce RTX 5000 Super в 2026 году.

Причиной такого решения стал глобальный дефицит видеопамяти, вызванный бумом технологий искусственного интеллекта. NVIDIA решила перенаправить ограниченные ресурсы на производство профессиональных чипов для дата-центров. Производство базовых моделей RTX 50-й серии также будет сокращено, что может привести к росту цен на рынке.

Релиз следующего поколения видеокарт, GeForce RTX 6000 на архитектуре Rubin, также сдвинули — изначально он планировался на конец 2027 года. При этом компания сохраняет планы по выпуску ARM-процессоров для ПК под кодовыми названиями N1 и N1X со встроенной графикой Blackwell в 2026 году.

