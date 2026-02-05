Скидки
Вышел русский трейлер фильма «Калевала: Первый викинг» — премьера 12 марта

Комментарии

Кинокомпания Arna Media опубликовала дублированный трейлер фильма «Калевала: Первый викинг». Премьера исторического эпика состоится 12 марта.

Видео доступно на VK-канале Arna Media. Права принадлежат Arna Media.

В центре сюжета — история Куллерво, мальчика, который чудом выжил после истребления своего рода. Он растёт в неведении о своём происхождении, воспитанный врагами семьи в качестве раба. Герой, наделённый огромной физической силой, проходит через череду испытаний, пока не попадает в кузницу к легендарному мастеру Ильмаринену. Там он находит новую цель и смысл жизни.

Главные роли сыграли Элиас Салонен, Ээро Ахо, Илкка Койвула и другие. Режиссёром выступил Антти Йокинен.

