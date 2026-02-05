Скидки
Ремастер Fallout 3 в активной работе — СМИ

Комментарии

Издание The Verge раскрыло планы корпорации Microsoft на 2026 год. Компания намерена отметить 25-летие бренда Xbox выпуском нескольких крупных проектов, среди которых особое место занимает обновлённая версия Fallout 3.

По словам журналистов, ремастер культовой RPG находится в активной стадии разработки. Bethesda уделяет особое внимание полировке проекта, стремясь повторить успех неожиданного релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в 2025 году.

Microsoft планирует выпустить основные хиты до ноября, чтобы избежать конкуренции с Grand Theft Auto VI. Кроме того, инсайдеры не исключают скорый анонс порта Starfield для консоли PlayStation 5.

