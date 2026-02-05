Скидки
Лоренс Фишберн сыграет в новом «Изгоняющем дьявола» со Скарлетт Йоханссон

Звезда «Матрицы» Лоренс Фишберн присоединился к актёрскому составу перезапуска хоррор-франшизы «Изгоняющий дьявола». В фильме также сыграют Скарлетт Йоханссон, Дайан Лэйн, Чиветель Эджиофор и Джейкоби Джуп.

Детали роли Фишберна пока держатся в секрете. Режиссёром и сценаристом картины выступит Майк Флэнаган, который собирается рассказать совершенно новую историю, не связанную с провальным сиквелом 2023 года «Изгоняющий дьявола: Верующий».

Съёмки проекта начнутся в ближайшее время в Нью-Йорке. Продюсерами ленты стали Джейсон Блум и Дэвид Робинсон. Мировая премьера запланирована на 12 марта 2027 года.

Комментарии
