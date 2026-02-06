Скидки
HBO снимет сериал по Baldur's Gate 3 от автора «Одних из нас» и «Чернобыля»
Как сообщает издание Deadline, голливудский сценарист Крейг Мэйзин нашёл для себя новый проект. Создатель сериалов «Одни из нас» и «Чернобыль» готовит проект по видеоигр Baldur's Gate 3 вместе с компанией HBO.

Это будет не просто сериал по мотивам культовой RPG от студии Larian и правообладателя Wizards of The Coast, а полноценное продолжение третьей части серии. События шоу развернутся сразу после финала ролевой игры, в нём вернутся как старые герои, так и появятся абсолютно новые персонажи.

Проведя почти 1000 часов в невероятном мире Baldur's Gate 3, у меня появилась возможность продолжить историю, которую создали Larian и Wizards of The Coast. Я преданный фанат D&D и блестящего способа, которым Свен Винке и его талантливая команда адаптировали вселенную в формате видеоигры. Я с нетерпением жду, когда смогу оживить Baldur's Gate и всех её невероятных персонажей с максимальным уважением и любовью.

У проекта пока нет даже примерной даты выхода — сперва Мэйзин закончит работу над сериалом «Одни из нас». Как отмечают СМИ, третий сезон экранизации The Last of Us действительно станет последним, хотя ранее шоураннер планировал выпустить четыре сезона.

Комментарии
