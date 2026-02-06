Скидки
На PS5 вышел высокоценённый экшен Nioh 3

Сегодня состоялся релиз экшена Nioh 3. Игра доступна на PS5, а позже доберётся и до ПК через Steam. Релиз на консоли состоялся в том числе в турецком, украинском и других регионах.

Nioh 3 представляет собой третью часть франшизы, действие которой разворачивается в Японии, кишащей полчищами ёкаёв — чудовищ и демонов. По сюжету мы играем за воина, который готовится стать сёгуном, но вторжение ёкаев прерывает церемонию.

Ранее в рекламном ролике игры нашли упоминание временной консольной эксклюзивности, которая продлится полгода. После этого ролевой экшен могут выпустить на Xbox и даже на Nintendo Switch 2.

Читайте текст с нашими первыми впечатлениями от игры
Elden Ring плюс God of War в Японии: стоит ли играть в Nioh 3
