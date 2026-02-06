Скидки
Крис Хемсворт хочет увидеть, как Тор и Шторм поработают вместе в новых «Мстителях»

Актёр Крис Хемсворт, известный по роли Тора, заявил, что хотел бы увидеть в «Мстителях: Секретные войны» взаимодействие бога грома и Шторм. Притом речь именно про то, чтобы к роли героини вернулась Холли Берри.

По словам Хемсворта, он постарается сделать всё и как-то повлиять на то, чтобы Берри получила роль Шторм в «Секретных войнах».

Я обязательно позабочусь о том, чтобы Холли снялась в следующем фильме «Мстители».

Релиз «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший же воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. А «Секретные войны» выпустят 17 декабря 2027 года.

