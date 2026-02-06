Появился новый постер «Ограбления в Лос-Анджелесе» с Хемсвортом и Руффало
Создатели «Ограбления в Лос-Анджелесе» с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало опубликовали новый постер фильма, на котором изображены главные герои картины.
Новый постер «Ограбления в Лос-Анджелесе»
Фото: Amazon
Лента рассказывает о серии ограблений драгоценностей на побережье Тихого океана. Полиция подозревает в преступлениях картель, но детектив Лу уверен, всё это мог провернуть один человек.
В съёмках ленты также приняли участие Холли Берри, Барри Кеоган, Моника Барбаро и Кори Хокинс. Режиссёром выступил Барт Лэйтон («Самозванец»).
Криминальный триллер выйдет в зарубежных кинотеатрах уже 13 февраля. Официально до России он не доберётся.
