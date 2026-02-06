Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор Skyrim уверен, что The Elder Scrolls не так интересна для адаптации, как Fallout

Автор Skyrim уверен, что The Elder Scrolls не так интересна для адаптации, как Fallout
Комментарии

Ведущий дизайнер The Elder Scrolls 5: Skyrim Брюс Несмит говорит, что The Elder Scrolls не так интересна для адаптации, как Fallout, по которой уже, к слову, выпустили два сезона сериала.

По мнению Несмита, в игровой индустрии нет ничего похожего на Fallout, а вот Skyrim из-за своей принадлежности к фэнтези напоминает многие другие проекты. Хоть она, конечно же, обладает и своими уникальными элементами.

Если вы посмотрите на Fallout, в нём всё особенное. В игровой индустрии нет ничего подобного вселенной Fallout. Это значительно упрощает создание телешоу. В фэнтезийном мире… у меня есть эльфы и люди, которые разбрасываются заклинаниями. Вам пришлось бы поднять ставки. Там есть дракон? Я видел драконов раз 20. Что нового вы предлагаете зрителям?

Разработчик также отметил, что в случае с Fallout авторам удалось удачно адаптировать тайтл в формат сериала и порадовать даже фанатов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android