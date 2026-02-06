Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Starfield могут выпустить на PS5 уже 7 апреля — инсайдер

Starfield могут выпустить на PS5 уже 7 апреля — инсайдер
Комментарии

Польское издание PPE со ссылкой на известного местного инсайдера под ником Graczdari сообщило, что релиз Starfield на PS5 состоится уже 7 апреля. Сама Bethesda об этом не объявляла, поэтому к информации лучше относиться с долей скепсиса.

О том, что космическая RPG выйдет на PlayStation в этом году, уже сообщали несколько раз разные инсайдеры, однако эта информация на фоне остальной — свежая.

Другие инсайдеры говорят, что релиз Starfield на PS5 приурочат к выходу крупнейшего обновления для игры, которое будет выполнено в духе апдейта 2.0 для Cyberpunk 2077. По слухам, в нём Bethesda уберёт загрузочные экраны между полётами на космическом корабле и внесёт много других улучшений.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android