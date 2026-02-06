Starfield могут выпустить на PS5 уже 7 апреля — инсайдер

Польское издание PPE со ссылкой на известного местного инсайдера под ником Graczdari сообщило, что релиз Starfield на PS5 состоится уже 7 апреля. Сама Bethesda об этом не объявляла, поэтому к информации лучше относиться с долей скепсиса.

О том, что космическая RPG выйдет на PlayStation в этом году, уже сообщали несколько раз разные инсайдеры, однако эта информация на фоне остальной — свежая.

Другие инсайдеры говорят, что релиз Starfield на PS5 приурочат к выходу крупнейшего обновления для игры, которое будет выполнено в духе апдейта 2.0 для Cyberpunk 2077. По слухам, в нём Bethesda уберёт загрузочные экраны между полётами на космическом корабле и внесёт много других улучшений.