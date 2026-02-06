Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Казнить нельзя помиловать» Бекмамбетова с Крисом Праттом выйдет в онлайне 17 февраля

«Казнить нельзя помиловать» Бекмамбетова с Крисом Праттом выйдет в онлайне 17 февраля
Комментарии

Издание When To Stream сообщило, что цифровой релиз фильма «Казнить нельзя помиловать» Тимура Бекмамбетова состоится 17 февраля. Дата, конечно, может измениться, но, скорее всего, она окончательная.

События фильма разворачиваются в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В «Казнить нельзя помиловать» рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.

Главные роли исполнили голливудские звёзды — Крис Пратт («Стражи Галактики»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Кали Реис («Настоящий детектив»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android