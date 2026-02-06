Скидки
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

По данным «РИА Новости», известному комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Информацию агентству подтвердили в правоохранительных органах.

Въезд в страну запрещён на 50 лет.

Запрет связан в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам источников, Сабуров пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

Комика после его рейса из Дубая задержали во Внукове во время прохождения паспортного контроля, отвели в отдельное помещение и выдали документ о запрете на въезд в страну. Сейчас он находится в аэропорту.

