Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
По данным «РИА Новости», известному комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Информацию агентству подтвердили в правоохранительных органах.
Въезд в страну запрещён на 50 лет.
Запрет связан в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам источников, Сабуров пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.
Комика после его рейса из Дубая задержали во Внукове во время прохождения паспортного контроля, отвели в отдельное помещение и выдали документ о запрете на въезд в страну. Сейчас он находится в аэропорту.
