Завершились съёмки триллера «Вершина» от автора «Метода» Юрия Быкова

Юрий Быков, создатель «Метода» и режиссёр, закончил снимать свой триллер «Вершина», главную роль в котором исполнил Артём Быстров.

По сюжету в лагерь альпинистов ночью с опозданием на два дня прибывает человек-загадка, который сразу начинает раздражать всех вокруг. Никто не знает, кто он и зачем здесь, но ему предстоит в составе группы любителей из 10 человек подняться на вершину горы под присмотром трёх гидов.

В актёрском составе ленты также задействованы Александр Робак, Мария Денисова, Анна Банщикова, Олег Фомин, Владимир Канухин и другие.

В российский кинопрокат «Вершину» планируют выпустить в 2026 году, точной даты пока нет.

