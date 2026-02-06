Сборы эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини превысили 900 млн рублей

6 февраля сборы фильма «Горничная» в России превысили 900 млн рублей. Эротический триллер с Сидни Суини достиг такой отметки спустя почти месяц проката — лента вышла в кинотеатрах страны 8 января. Сейчас фильм лидирует в актуальных чартах, обходя семейную комедию «Чебурашка 2» и боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом.

Фото: ЕАИС

Общие сборы картины тем временем превысили $ 300 млн при бюджете в $ 35 млн. Триллер оказался крайне успешным для студии Lionsgate, которая запустила в работу создание продолжения. Производство стартует до конца 2026 года, к главной роли вернётся Сидни Суини. Интересно, что темпы сборов сохраняются и после выхода картины в цифровых сервисах.

«Горничная» — экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.