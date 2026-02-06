Скидки
«Кажется, он фанат»: авторы Baldur's Gate 3 — про сериал HBO по своей игре

Прошедшей ночью стало известно о том, что по Baldur's Gate 3 снимут сериал. Им займётся HBO, а автором шоу выступит Крейг Мэйзин, шоураннер «Одних из нас» и «Чернобыля».

Глава студии Larian Свен Винке рассказал, что Крейг Мэйзин связался с командой и узнал, может ли он приехать к ним в офис и обсудить детали шоу.

Крейг связался с нами и спросил, может ли он приехать в студию и поговорить. Судя по нашему разговору, я думаю, кажется, он фанат. И это вселяет в меня надежду.

События шоу развернутся сразу после финала ролевой игры, в нём вернутся как старые герои, так и появятся абсолютно новые персонажи. У проекта пока нет даже примерной даты выхода — сперва Мэйзин закончит работу над сериалом «Одни из нас».

