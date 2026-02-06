Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Ужасная идея»: как в Сети отреагировали на анонс сериала по Baldur's Gate 3 от HBO

«Ужасная идея»: как в Сети отреагировали на анонс сериала по Baldur's Gate 3 от HBO
Комментарии

6 февраля стало известно, что холдинг HBO выпустит сериал по видеоигре Baldur's Gate 3. Шоураннером будущего проекта выступит Крейг Мэйзин, создатель «Чернобыля» и адаптации «Одних из нас».

Тем временем в Сети уже появились реакции геймерской аудитории. В основном новость получила негативные отзывы — пользователи не понимают, зачем игре нужен сериал, который продолжит события игры, и опасаются, что шоу сделает лишь одну концовку каноном. Кроме того, игроки сомневаются в способностях Мэйзина рассказывать интересные истории про видеоигры после экранизации The Last of Us.

Как отреагировали пользователи на анонс сериала по Baldur's Gate 3

В Baldur's Gate 3 столько концовок, как они выберут только одну?
Было интересно, пока не увидел «от создателя «Одних из нас».
Второй сезон «Одних из нас» был ужасным, и этот парень, похоже, виноват в этом. Так что не ждите ничего хорошего от этого сериала.
Это будет странно. Каноническая концовка, возможные канонические романы — представьте, если они убивают спутника или просто не включают кого-то из основной игры. Это ужасная идея.
Зачем они хотят продолжить историю Baldur's Gate 3? Её ведь не поймут те, кто не играл в игру. Лучше бы взяли за основу первые две части, они больше подходят под экранизацию.
В создании не участвуют Larian — мои ожидания ниже нуля.

У сериала по Baldur's Gate 3 пока нет даже примерной даты выхода — сперва Мэйзин закончит работу над сериалом «Одни из нас». Как отмечают СМИ, третий сезон экранизации The Last of Us действительно станет последним, хотя ранее шоураннер планировал выпустить четыре сезона.

Материалы по теме
HBO снимет сериал по Baldur's Gate 3 от автора «Одних из нас» и «Чернобыля»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android