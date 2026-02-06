Скидки
Трейлер сериала «Петух» со Стивом Кареллом от автора «Клиники» — премьера 8 марта

Трейлер сериала «Петух» со Стивом Кареллом от автора «Клиники» — премьера 8 марта
Комментарии

Онлайн-кинотеатр HBO представил трейлер сериала «Петух» — нового проекта Билла Лоуренса, создателя «Клиники» и «Теда Лассо», а также Мэтта Тарсеса. Шоу стартует уже 8 марта, в первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Сюжет будущего проекта посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя как персонаж своего же бестселлера.

Главные роли в сериале исполнили Стив Карелл («Офис»), Скотт Макартур («Во все тяжкие»), Джон К. Макгинли («Клиника»), София Мэйси («Бесстыжие») и другие актёры. В основу сериала также лёг опыт его создателей — Лоуренса, Тарсеса и самого Карелла.

