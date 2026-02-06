Скидки
Гильермо дель Торо готовит готический вестерн по «Графу Монте-Кристо»

Гильермо дель Торо готовит готический вестерн по «Графу Монте-Кристо»
Комментарии

Режиссёр Гильермо дель Торо признался, что разработал сценарий экранизации романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Постановщик рассказал об этом в ответ на предложение фаната пригласить на главные роли Оскара Айзека, Джейкоба Элорди и Мию Гот.

Дель Торо охарактеризовал свой проект как «готический вестерн». Идея такой адаптации преследует режиссёра уже более 30 лет. Ещё в 1994 году он начал писать сценарий под рабочим названием «Левая рука тьмы» (The Left Hand of Darkness), перенеся действие в Мексику и добавив элементы стимпанка. В той версии граф описывался как «Дракула с Дикого Запада» с механической рукой, позволяющей стрелять быстрее всех.

В книге графа часто называют пиратом, вампиром, вором. Он очень мрачный. В моей адаптации граф выходит только по ночам. Он очень близок к образу Дракулы из вестерна, весь в чёрном, красном и золотом.

В разное время проектом интересовались студии American Zoetrope и Legendary Pictures. Дель Торо даже вёл переговоры с Николасом Кейджем о главной роли. Однако каждый раз производство откладывалось в пользу других картин. В 2013 году режиссёр называл этот фильм одной из своих несбывшихся, но желанных мечт.

Гильермо дель Торо работает над расширенной версией «Франкенштейна»
