Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) 6 февраля — бесплатно получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 4.0 — 300 звёздного нефрита бесплатно
Разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 4.0, авторы игры выпустили три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 4.0

  • AHAHAHAHAHAHA — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • QWQXDDLOLOMO — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • HITLIKETOBEAHA — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы можно до 7 февраля 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

