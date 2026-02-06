Скидки
«На меня обрушилась реальность»: Илья Макаров — о запрете въезда Нурлану Сабурову в Россию

«На меня обрушилась реальность»: Илья Макаров — о запрете въезда Нурлану Сабурову в Россию
Участник популярного шоу «Что было дальше?» Илья Макаров высказался о ситуации с его коллегой Нурланом Сабуровым. Накануне стало известно, что стендап-комику запретили въезд в Россию на 50 лет.

В разговоре с прессой Макаров признался, что находится в растерянности и пока не владеет деталями произошедшего.

Я ничего не знаю. На меня также обрушилась эта реальность.

Комик также уточнил, что команда ЧБД ещё не собиралась для обсуждения будущего проекта в новых условиях. 6 февраля сообщалось, что Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково. Причиной запрета на въезд названы нарушения миграционного и налогового законодательства РФ.

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
