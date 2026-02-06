Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Русский трейлер триллера «Гуру» от автора «Чёрного ящика» — премьера 9 апреля

Русский трейлер триллера «Гуру» от автора «Чёрного ящика» — премьера 9 апреля
Комментарии

Компания World Pictures представила дублированный трейлер психологического триллера «Гуру». Премьера состоится 9 апреля.

Видео доступно на VK-канале World Pictures. Права принадлежат World Pictures.

Сюжет ленты вращается вокруг Матье Вассера — харизматичного коуча по личностному росту. Его популярность стремительно растёт, а массовые семинары напоминают религиозные мессы. Однако успех героя вызывает беспокойство у окружающих. Вскоре Матье сталкивается с тайным врагом, который готовит испытание, способное разрушить его жизнь.

Главную роль в картине исполнил Пьер Нинэ, известный по фильмам «Граф Монте-Кристо» и «Чёрный ящик». Режиссёром выступил Ян Гозлан, ранее уже работавший с Нинэ над фильмом «Чёрный ящик».

Материалы по теме
Вышел первый трейлер комедии «Скуф» с Александром Зубаревым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android