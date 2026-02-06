«Чистый филлер»: зрители громят седьмой эпизод шоу «Игры Биста» от MrBeast

Вышел седьмой эпизод второго сезона шоу «Игры Биста» от MrBeast, и реакция зрителей оказалась крайне негативной. Пользователи IMDb оценили серию в 3,2 балла из 10, назвав её худшей в сезоне.

Главной претензией аудитории стало отсутствие действия. Зрители жалуются, что эпизод целиком состоит из «воды»: затянутого разрешения клиффхэнгера прошлой недели, скучных диалогов и встреч участников с семьями, которые не влияют на сюжет.

Что пишут зрители

Буквально ничего не происходит. Ужасный сценарий и режиссура. Это аниме-эквивалент филлера. Эпизод не заслуживает даже одной звезды.

Этот эпизод можно было заменить электронным письмом. Пропустите всё и смотрите только последние 10 минут. Всё остальное — просто пустая трата времени.

Я смотрю подкаст или соревновательное шоу? Всё медленно, безжизненно и мучительно скучно. Нет энергии, нет напряжения. Люди просто сидят и болтают.

Эпизод про семью был поверхностным. Вместо использования родственников как стратегического элемента нам просто показали трогательные моменты, которые можно пропустить.