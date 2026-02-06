В Honkai Star Rail бесплатно раздадут легендарного персонажа на выбор

После выхода версии 4.0 в Honkai: Star Rail все игроки смогут бесплатно получить одного из семи легендарных персонажей на выбор. Об этом разработчики сообщили в ходе прямой трансляции.

Обычно создатели раздуют стандартных персонажей, но в этот раз в селекторе доступны герои из временного баннера, в том числе Искорка и Кафка.

Кого можно бесплатно забрать в Honkai Star Rail 4.0:

Цзин Юань;

Кафка;

Искорка;

Пожиратель Луны;

Цзинлю;

Ахерон;

Авантюрин.

Фото: Honkai: Star Rail | Миря

Кроме того, после релиза 4.0 игроки получат бесплатный скин на Жуань Мэй и другие бонусы. А уже сейчас можно ввести три промокода и получить 300 звёздного нефрита.