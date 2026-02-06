Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite появятся Кафка и Блэйд из Honkai: Star Rail

В Fortnite появятся Кафка и Блэйд из Honkai: Star Rail
Комментарии

Разработчики из HoYoverse анонсировали коллаборацию Honkai: Star Rail и Fortnite. Партнёрство подтвердили в рамках прямой трансляции, посвящённой обновлению 4.0. Событие стартует 26 февраля.

Фото: HoYoverse

Игроки «королевской битвы» смогут приобрести облики популярных персонажей — Кафки и Блэйда, участников организации «Охотники за Стелларонами». Полный состав косметических наборов пока не раскрывается.

Ранее в Сети также появлялась информация о планах Epic Games провести кроссоверы с другими проектами HoYoverse — Genshin Impact и Zenless Zone Zero. Кроме того, в «королевской битве» скоро пройдёт коллаборация с Marvel Rivals и другими играми.

Материалы по теме
В Honkai Star Rail бесплатно раздадут легендарного персонажа на выбор
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android