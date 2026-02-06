Скидки
В Евросоюзе хотят запретить бесконечную ленту роликов в TikTok

Европейские регуляторы вынесли предварительное заключение по делу TikTok, признав дизайн социальной сети потенциально опасным. Согласно расследованию Еврокомиссии, алгоритмы платформы нарушают Закон о цифровых услугах, так как намеренно вызывают зависимость у пользователей.

В центре внимания оказались функции бесконечной ленты, автозапуска видео и система рекомендаций. Комиссия утверждает, что постоянное «вознаграждение» новым контентом снижает самоконтроль аудитории.

Если эти выводы будут подтверждены окончательно, платформу ждёт штраф в размере до 6% от глобального оборота. Кроме того, компанию могут обязать переработать ключевые механики сервиса, включая ограничение бесконечной прокрутки. В TikTok с обвинениями не согласны и намерены защищаться в суде.

